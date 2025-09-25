Щедро или не очень: на что повлияет 20-процентное повышение МРОТ в 2026 году

Правительство окончательно зафиксировало: минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет увеличен со следующего года на 4 653 рубля. На эту сумму вырастут, в частности, месячные зарплаты 6% работающих россиян, социальные выплаты и пособия, а вместе с тем — штрафы и налоги. Входит ли более чем 20-процентное повышение МРОТ в противоречие с антиинфляционной политикой Центрального банка, улучшит ли оно покупательную способность россиян и как отразится на экономике в целом — в материале ТАСС

От чего зависит МРОТ

Экспертные предположения о том, каким может быть МРОТ в 2026 году, начали появляться еще в июне этого года, когда Росстат опубликовал данные о медианной зарплате в 2024 году. Из сводной таблицы следует, что она составила 56 443 рубля (почти на 10 тыс. рублей, или на 20,7%, больше, чем годом ранее). Согласно действующим правилам исчисления МРОТ, он не может быть ниже 48% от медианной заработной платы. Таким образом, власти в этом году, как и в прошлом, взяли в расчет нижнюю границу — 48% от 56 443 рублей дают МРОТ, равный 27 093 рубля.

Как заявил 24 сентября на заседании с членами правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин, "эта мера будет способствовать увеличению заработных плат для 4,5 млн человек". Исходя из этой оценки, можно сделать вывод о том, что годовой доход у 6% работающих россиян (по состоянию на июль 2025 года в РФ было 74,7 млн занятых) увеличится на 55,8 тыс. рублей. А совокупное увеличение годового дохода для 4,5 млн граждан превысит 241 млрд рублей.

Влияние на инфляцию

Эксперты по-разному оценивают потенциальное влияние такого увеличения денежной массы на инфляцию. "Из этой суммы также оплачиваются налоги и взносы во внебюджетные фонды (медицинское и пенсионное страхование). Можно предположить, что на потребление пойдет около 50% от этой суммы, то есть 125,5 млрд рублей. Номинальный ВВП России за 2024 год составил 201,15 трлн рублей, то есть увеличение МРОТ дает прибавку около 0,06% и практически никак не повлияет на инфляцию", — высказал свое мнение ТАСС ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин.

С ним согласен и эксперт по рынку труда, завкафедрой экономической теории и методологии Нижегородского государственного университета доктор экономических наук, профессор Александр Золотов. "МРОТ повышают, как правило, раз в год, а цены растут непрерывно. Пересмотр происходит как бы вдогонку за инфляцией. Это своего рода индексация. Фактически таким образом государство индексирует зарплату для тех, у кого она самая низкая. Это просто социальная необходимость, иначе упомянутые 4,5 млн граждан рискуют оказаться за чертой бедности", — заявил он ТАСС.

Однако есть и те, кто считает, что повышение МРОТ может спровоцировать рост цен. "Увеличение доходов у наиболее низкооплачиваемых работников, а также у тех, чья зарплата привязана к МРОТ, приведет к росту их покупательной способности. Это, в свою очередь, может подтолкнуть цены вверх. Издержки для бизнеса также будут расти: работодателям, особенно в малом и среднем бизнесе, придется повышать зарплаты, что увеличит их расходы на оплату труда. В ответ, чтобы компенсировать эти издержки, они могут поднять цены на свои товары и услуги", — полагает директор департамента торговых операций GBIG Holdings Дмитрий Царьков.

Положительный эффект

Центральный банк (ЦБ) России, одной из ключевых задач которого является борьба с инфляцией, установил на следующий год таргет — по итогам года рост потребительских цен не должен превысить 4%. О необходимости стремиться к этому уровню заявил на совещании и Михаил Мишустин. В то же время перед регуляторами стоят такие задачи, как стимулирование экономического роста и пополнение бюджета. Увеличение доходов граждан является одним из инструментов для их выполнения.

"Повышение МРОТ позволит поддержать внутреннее потребление. В условиях, когда экспорт может быть ограничен, внутренний спрос становится ключевым драйвером экономического роста", — заявил ТАСС Дмитрий Царьков. Причем, как уточняет Александр Золотов, небольшое увеличение дохода отдельных категорий граждан, скорее всего, скажется на их спросе на базовые российские продукты и товары. Тем самым будет поддержан и отечественный производитель.

Эксперты призывают также не забывать о том, что от величины МРОТ зависит величина штрафов и налоговых отчислений, что позитивно отразится на поступлениях в государственный бюджет (за счет НДФЛ) и социальные фонды.

А хотелось бы больше

"Не стоит сбрасывать со счетов и закон повышения потребностей. Если человек видит, что рядом с ним живут люди с более высоким уровнем жизни, его собственные потребности растут. А когда он не может их реализовать, это негативно отражается на трудовой мотивации и может даже ухудшить криминальную обстановку", — говорит Александр Золотов. По этой причине, по его мнению, повышение МРОТ — мера необходимая.

В экспертном сообществе продолжает дискутироваться вопрос, достаточным ли является объявленное увеличение. В частности, как заявил ТАСС председатель партии "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) Сергей Миронов, повышение минимального размера оплаты труда до 27 тыс. рублей является недостаточным. МРОТ, по его мнению, должен составлять около 60 тыс. рублей.

Разделяет это мнение и Александр Золотов. По его словам, очевидно, что принятое решение — это компромисс, достигнутый в ходе дискуссий между различными ведомствами. В то же время эксперт напоминает, что, когда в конце 2018 года был принят долгожданный закон об увеличении МРОТ до уровня прожиточного минимума, роста цен не произошло. Напротив, по итогам 2019 года инфляция составила всего 3%, снизившись по сравнению с 2018 годом на 1,3 процентных пункта.

Евлалия Самедова