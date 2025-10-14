Стоимость криптовалюты Ethereum снижалась почти на 3%

По данным Binance на 20:02 мск, цена опускалась до $4 048,49

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Стоимость второй по капитализации криптовалюты Ethereum ("эфириум", "эфир", ETH) демонстрировала снижение почти на 3%, свидетельствуют данные площадки Binance.

По данным Binance на 20:02 мск, курс Ethereum снижался на 2,93%, опускаясь до $4 048,49. К 21:37 мск криптовалюта замедлила снижение и находилась на уровне $4 110,46 (-2,65%). В это же время стоимость биткойна снижалась на 1,69%, до $113 111.

Текущий исторический максимум "эфира" был установлен 24 августа 2025 года, тогда стоимость криптовалюты поднялась до $4 956,78.

По данным Coinmarketcap на 14 октября, капитализация всего криптовалютного рынка составляла $3,86 трлн. Из них $2,251 трлн (58,6%) приходится на биткойн, $495,189 млрд (12,9%) - на Ethereum.

Из данных площадки Coinglass следует, что мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции более 205 тыс. трейдеров на сумму $700,53 млн. Большая часть ликвидаций пришлась на Ethereum. Порядка $469,63 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, $230,92 млн - на короткие. Из общего числа на Ethereum пришлось около $234,15 млн, из которых порядка $142,51 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, $91,64 млн - на короткие. Самый крупный ордер на ликвидацию за последние сутки был подан на Binance - ETHUSDT стоимостью $11,99 млн.