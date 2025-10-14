ГД обсудит поправки в бюджет и гарантии участникам СВО и их семьям

В частности, парламентарии рассмотрят три законопроекта о праве военнослужащих на бесплатный проезд для прохождения врачебной экспертизы, сохранении мер поддержки для детей военных в период между окончанием школы и поступлением в вуз или колледж, а также о расширении перечня военнослужащих, имеющих внеочередное право на жилье

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании рассмотрит три законопроекта в поддержку военнослужащих и их семей, а также поправки в закон о бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

На заседании 15 октября Госдума рассмотрит в первом чтении поправки в закон "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" в части показателей, утвержденных на 2025 год (показатели на плановый период 2026 и 2027 годов не изменяются).

Законопроектом предлагается утвердить: общий объем доходов федерального бюджета на 2025 год в сумме 36,562 трлн рублей (16,8% к ВВП), или на 1,944 трлн рублей меньше объема, установленного законом о бюджете на 2025 год. Общий объем расходов федерального бюджета на 2025 год предлагается утвердить в сумме 42,298 трлн рублей (19,5% к ВВП) на уровне объема, установленного законом о бюджете на 2025 год. Дефицит федерального бюджета составит в 2025 году 5,736 трлн рублей (2,6% к ВВП), или на 1,944 трлн рублей выше уровня, установленного законом о бюджете.

Кроме того, законопроект предусматривает уточнение распределения отдельных субсидий и субвенций бюджетам субъектов РФ без изменения общего объема межбюджетных трансфертов, в том числе на плановый период 2026 и 2027 годов. Изменения, предлагаемые законопроектом, обеспечивают сбалансированность федерального бюджета в 2025 году, говорится в сопроводительных материалах к документу. Поправки в бюджет на 2025 год позволяют дополнительно направить более 230 млрд рублей на льготные ипотечные программы с господдержкой, включая семейную ипотеку, еще более 18 млрд рублей направят на ремонт некоторых федеральных и региональных дорог, пояснили ранее в Минфине.

Поддержка участников СВО

Парламентарии рассмотрят в первом чтении законопроект, предусматривающий бесплатный проезд военнослужащих к месту прохождения военно-врачебной экспертизы на всех видах транспорта. Инициатива была внесена в Госдуму группой депутатов и сенаторов. Изменения предполагаются в закон "О статусе военнослужащих".

Также планируется рассмотреть проект, который сохранит меры поддержки для детей военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и добровольцев в период между окончанием школы и поступлением в вуз или колледж. Право на льготы имеют несовершеннолетние, а также дети младше 23 лет, обучающиеся очно. Летом, после окончания школы и до зачисления в учебное заведение, эти меры поддержки прекращаются. Инициативой, внесенной в Госдуму группой депутатов и сенаторов, предложено сохранить льготы до 1 сентября года, в котором было завершено обучение в школе.

Помимо этого, на пленарном заседании будет рассмотрен законопроект о расширении перечня военнослужащих, имеющих внеочередное право на обеспечение жильем. Документ предполагает изменения в закон "О статусе военнослужащих", и был внесен сенаторами Инной Святенко, Еленой Перминовой, Сергеем Горняковым, а также депутатом Госдумы Ярославом Ниловым.

Проектом предложено расширить перечень военнослужащих, которые имеют внеочередное право на обеспечение жильем (жилищной субсидией), включив в него военнослужащих и уволенных с военной службы, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, имеющих одного и более инвалида с детства I группы, проживающего совместно с ним. Аналогичные условия устанавливаются для права на внеочередное получение служебного жилого помещения, места в общежитиях или арендованного жилья.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что работа по поддержке участников специальной военной операции и их семей является приоритетной для депутатов. "Сформирована система, которая постоянно совершенствуется", - отмечал он.