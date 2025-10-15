Эксперт Алутин: десятки тыс. человек пользуются ИИ-ассистентом "Финуслуг"

Старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту "Финуслуги" заявил, что целью обозримого будущего является то, чтобы каждый российский инвестор начинал утро с вопроса FinGPT

СИРИУС /федеральная территория/, 15 октября. /ТАСС/. Аудитория ИИ-ассистента "Финуслуг" FinGPT на сегодняшний день уже составляет десятки тыс. пользователей. Об этом в интервью ТАСС в рамках форума "Финополис-2025" заявил старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту "Финуслуги" Игорь Алутин.

"Аудитория нашего ИИ-помощника сегодня - десятки тысяч пользователей, и в обозримом будущем наша цель - чтобы каждый российский инвестор начинал утро с вопроса FinGPT. Из интересных показателей, которыми можем поделиться: после июньского обновления среднее число сообщений на одного пользователя выросло более чем на 30%", - отметил Алутин.

Помимо этого, от подчеркнул, что изначально ИИ-помощник создавался для инвесторов с опытом, чтобы продукт помогал им быстро собрать необходимую базу информации для принятия решений. "На текущем этапе именно эта аудитория задает наибольшее количество вопросов за диалог. Сейчас точку роста мы видим именно в привлечении аудитории начинающих инвесторов", - заключил он.

