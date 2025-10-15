Бессент допустил, что ущерб от шатдауна составит до $15 млрд в день

Частичная приостановка работы федерального правительства Соединенных Штатов началась в полночь на 1 октября

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Американский министр финансов Скотт Бессент заявил, что частичная приостановка работы правительства США (шатдаун) может наносить экономический ущерб стране в размере до $15 млрд в день.

"Я видел показатели, которые свидетельствуют об ущербе, возможно, до $15 млрд в день", - сказал он на конференции по вопросам инвестиций в Вашингтоне, организованной телеканалом CNBC. Так министр ответил на вопрос о том, какой экономический ущерб наносит стране шатдаун.

Белый дом в начале октября представил оценки, согласно которым ВВП США из-за частичной приостановки работы правительства будет терять примерно по $15 млрд в неделю.

Частичная приостановка работы федерального правительства США (шатдаун) началась в полночь на 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они по-прежнему не могут достичь договоренностей. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года (в первый президентский срок действующего американского лидера Дональда Трампа).