Делегация России прибыла в КНДР для обсуждения лесного хозяйства

Группу представителей РФ возглавил замначальника департамента Минпромторга Григорий Гусев

СЕУЛ, 16 октября. /ТАСС/. Делегация Министерства промышленности и торговли РФ прибыла в Пхеньян 15 октября для обсуждения сотрудничества в сфере лесного хозяйства. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Россияне прибыли для участия в 28-м заседании подкомиссии по лесному хозяйству межправительственной комиссии РФ и КНДР по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Делегацию возглавляет заместитель начальника департамента министерства Григорий Гусев. Прибывших в аэропорту встречали сотрудники Министерства лесной промышленности КНДР.

27-е заседание подкомиссии состоялось в 2024 году.

Ранее МИД КНДР заявил, что отношения Москвы и Пхеньяна при председателе государственных дел КНДР Ким Чен Ыне вошли в период бурного развития. В июне 2024 года РФ и КНДР заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.