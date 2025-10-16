Глава Минфина: США ожидают отказа Японии от импорта энергоресурсов РФ

По словам Скотта Бессента, он обсудил этот вопрос с японским коллегой Кацунобу Като на переговорах в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Администрация США ожидает, что Япония должна отказаться от импорта российских энергоресурсов. Как сообщил американский министр финансов Скотт Бессент, он и его японский коллега Кацунобу Като обсудили этот вопрос в ходе переговоров в Вашингтоне.

По его словам, в ходе беседы они затронули вопрос инвестиций в рамках двустороннего соглашения между Вашингтоном и Токио. "Министр Като и я также обсудили важные вопросы, касающиеся экономических отношений между Соединенными Штатами и Японией, а также ожидания [американской] администрации, что Япония прекратит импорт российских энергоресурсов", - написал Бессент в X.

Как ранее сообщал ТАСС на основе статистических данных японского Минфина, товарооборот Японии и России в августе сократился в годовом выражении на 12,5% и составил 92,419 млрд иен (около $631 млн). Японский импорт из РФ снизился на 21,1%, до 61,681 млрд иен ($421 млн). Главным фактором стало сокращение закупок российских СПГ и угля на 33,2% и 44,9%, соответственно. На энергоресурсы приходится более 56% всего японского импорта из России. Кроме того, на 22,2% сократились закупки российских цветных металлов, на которые приходится 16,3% всего импорта из РФ, а закупки зерновых снизились на 94,9%.