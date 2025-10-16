Беспилотные авто на дорогах будут обозначать и подключать к сервису поддержки

Согласно законопроекту, который находится в стадии доработки, использование авто с четвертым или пятым уровнем автоматизации управления допускается только при условии его подключения к сервису по реагированию на нештатные ситуации

© Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Минтранс в разрабатываемом законопроекте о высокоавтоматизированных транспортных средствах (ВАТС) предлагает установить требования для допуска беспилотных автомобилей к дорожному движению, а также особенности и ограничения их эксплуатации. Соответствующий документ есть в распоряжении ТАСС.

В частности, среди особенностей эксплуатации ВАТС - обязательное обозначение при поездке в авторежиме. Согласно законопроекту, использование авто с четвертым или пятым уровнем автоматизации управления допускается только при условии его подключения к сервису по дистанционной поддержке и реагированию на нештатные ситуации.

Уровень 4 предполагает высокую степень автоматизации, когда система способна взять управление автомобилем на себя, и участие водителя не требуется (за исключением особых обстоятельств). Беспилотный автомобиль с 5-м уровнем автономности может самостоятельно доехать из одного пункта в другой, человеку нужно только запустить систему и указать пункт назначения.

Что касается ограничений движения беспилотных автомобилей, они могут вводиться на дорогах РФ решением региональных властей, ФСО, ФСБ или владельцами дороги. Зона действия ограничений будет обозначаться дорожными знаками и/или информацией в специализированных системах. Однако ограничения не распространяются на ВАТС, движущиеся в режиме ручного управления.

Как рассказал ТАСС официальный представитель Минтранса Николай Шестаков, документ находится в стадии доработки. "Важно отметить, что проект ФЗ разработан совместно с бизнес-сообществом, учитывает текущие нормы и правила эксплуатации ВАТС. Он позволит нам перейти к постоянному использованию беспилотного транспорта и даст возможность запустить автомобили без водителя в кабине уже в 2027 году", - подчеркнул он.

О требованиях

Высокоавтоматизированное транспортное средство разрешается использовать на дорогах при выполнении ряда условий. Так, автомобиль должен состоять на государственном учете, а его техническое состояние и оборудование должны обеспечивать безопасность дорожного движения. Владельцу автомобиля также необходимо иметь обязательную страховку гражданской ответственности, а автоматизированная система вождения транспортного средства должна обеспечивать соблюдение ПДД. Кроме того, ВАТС должно быть оборудовано регистратором данных и событий, а также защищено от несанкционированного вмешательства. Вмешательство в работу автоматизированной системы вождения допускается только для оператора удаленной поддержки по соответствующему запросу.

Согласно законопроекту, ряд требований и особенностей будет устанавливать правительство РФ, а часть - Минтранс. Так, например, кабмин определяет порядок доступа к данным устройства регистрации данных в составе ВАТС ("черный ящик" для беспилотного автомобиля), их обработки, передачи, хранения и использования, по согласованию с Банком России. А Минтранс утверждает правила дистанционной поддержки беспилотников, включая подготовку операторов, их квалификацию и условия труда. В свою очередь МВД утверждает порядок расследования дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием беспилотных авто.

Ответственность при эксплуатации

Законопроект предусматривает распределение ответственности между всеми участниками процесса эксплуатации ВАТС. Так, производитель несет ответственность за вред, если ДТП произошло по вине автоматизированной системы вождения без вмешательства в ее работу. Владелец транспортного средства отвечает, если авария случилась из-за нарушения им правил эксплуатации, например, использования автомобиля вне предусмотренных условий, самостоятельного внесения изменений в конструкцию или вмешательства в работу системы. Авторизованный сервисный центр отвечает за последствия некачественного ремонта или техобслуживания, а оператор дистанционной поддержки - за неисполнение своих обязанностей.

Ранее во вторник вице-премьер РФ Виталий Савельев поручил Минтрансу и профильным ведомствам разработать законопроект о беспилотном движении, внести этот документ в правительство планируется в первом квартале 2026 года.

Как отметил Шестаков, Минтранс совместно с регионами, производителями, профильными ведомствами и экспертным сообществом прорабатывает все ключевые параметры регулирования - от требований к безопасности и операторскому контролю до вопросов сертификации, телематики и интеграции с инфраструктурой. "Наша задача подготовить документ, который обеспечит безопасную, юридически определенную и экономически эффективную эксплуатацию ВАТС на автомобильных дорогах Российской Федерации", - резюмировал он.