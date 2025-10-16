В 40% опрошенных компаний РФ отсутствуют тренинги по кибербезопасности

При этом 27% респондентов проводят такие занятия либо единожды, либо редко, отмечают Bi.Zone и Rambler&Co

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. В 40% компаний нет тренингов по кибербезопасности для сотрудников, которые бы помогли снизить риски для них, показал опрос компании Bi.Zone и медиахолдинга Rambler&Co.

Вместе с 40% компаний, не проводящих их в принципе, 27% проводят их редко или же единоразово. Регулярное обучение было отмечено в 33% компаний - местах работы респондентов.

В Bi.Zone же отметили, что 57% атак на компании из России и СНГ начинаются именно с фишинга.

В опросе принимали участие 34 тыс. респондентов.

В компании Red Security (принадлежит МТС) ранее сообщали ТАСС, что 41% сотрудников российских организаций не могут выявить мошеннические схемы без подобного обучения. На основе данных по количеству людей, оставляющих учетные данные на фишинговых сайтах, исследователи признавали, что "средний уровень киберграмотности россиян даже немного снижается".