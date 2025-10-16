Индия и США обсуждают расширение энергетического сотрудничества

Также страны рассматривают вопрос увеличения закупок, сообщил официальный представитель индийского внешнеполитического ведомства Рандхир Джайсвал

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 октября. /ТАСС/. Власти Индии и США обсуждают расширение энергетического сотрудничества и увеличение закупок. Об этом заявил официальный представитель индийского внешнеполитического ведомства Рандхир Джайсвал.

Читайте также

Мегатариф в 50% от Трампа: выдержит ли экономика Индии

По его словам, индийская сторона "на протяжении многих лет стремились расширить закупки энергии" в этой стране. "В последнее десятилетие этот процесс неуклонно продвигался. Нынешняя администрация [США] проявила интерес к углублению энергетического сотрудничества с Индией. Обсуждения продолжаются", - указал Джайсвал.