Россиянам напомнили до декабря заплатить налоги на имущество физлиц

Речь идет о транспортном, земельном и имущественном налогах

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россиянам необходимо уплатить до 1 декабря 2025 года транспортный, земельный и имущественный налоги за 2024 год. Исключением являются налогоплательщики на отдельных территориях Курской области - для них срок уплаты продлен на 12 месяцев.

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала массовую рассылку соответствующих налоговых уведомлений для уплаты физическими лицами транспортного, земельного и налога на имущество за 2024 год, общий объем начислений составил 410 млрд рублей.

Кроме того, до 1 декабря необходимо оплатить НДФЛ на доходы по банковским вкладам за 2024 год, если общая сумма полученных процентов по всем депозитам превысила 210 тыс. рублей.

Получить уведомление можно в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика и личный кабинет на "Госуслугах" тем гражданам, которые подключены к этим сервисам. Остальным налогоплательщикам уведомления рассылаются по почте заказными письмами.

Кроме того, ФНС подготовила на официальном сайте отдельный раздел с разъяснениями о налоговых уведомлениях и о том, как их оплатить.

Ведомство отмечает, что если общая сумма начисленных гражданину налогов не превышает 300 рублей, то уведомление не направляется.