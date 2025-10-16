Генсек ОПЕК назвал отношения с Россией очень прочным партнерством

Хасам аль-Гайс считает их хорошим примером того, как в будущем должно строиться энергетическое партнерство

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ОПЕК Хасам аль-Гайс охарактеризовал отношения организации с Россией как очень прочное партнерство и пример того, как должно выстраиваться взаимодействие в энергетической сфере.

"Я бы назвал отношения с Россией очень прочным партнерством и хорошим примером того, как энергетическое сотрудничество должно строиться в будущем", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24" на полях Российской энергетической недели.

Генсек организации отметил, что ОПЕК уделяет особое внимание нефтяному рынку и его стабильности, в этом плане РФ уже на протяжении многих лет играет основополагающую роль.

Он также подчеркнул, что в рамках формата ОПЕК+ ведется совместная работа для поддержания стабильности энергетического рынка, потому что нефть имеет ключевое значение для мировой экономики. "Все, что мы видим сегодня, вращается вокруг нее - транспортная сфера, судоходство, грузоперевозки, авиация, нефтехимическая промышленность, фармацевтика, пищевая промышленность, сельское хозяйство. Даже возобновляемая зеленая энергетика, о которой все сейчас так активно говорят, зависит от нефтехимических продуктов и их производных. Следовательно, нефть должна быть стабильным товаром, без колебаний и волатильности", - добавил генсек ОПЕК.

Он обратил внимание, что ОПЕК+ добилась больших результатов в стабилизации рынка нефти во многом благодаря сотрудничеству с Россией.

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в ЦВЗ "Манеж" состоятся основные дискуссии, а в Гостином Дворе развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема РЭН-2025 - "Создавая энергетику будущего вместе". ТАСС - информационный партнер форума.