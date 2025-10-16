Судан хочет нарастить добычу нефти с помощью России

Министр энергетики Республики Судан Мутасим Ибрагим отметил, что стороны обсуждают потенциальное сотрудничество в области электроэнергии и нефтегазового сектора

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Судан обсуждает с Россией сотрудничество в области электроэнергетики и нефтегазового сектора, хочет нарастить добычу с ее помощью, заявил министр энергетики Республики Судан Мутасим Ибрагим на РЭН.

"Мы сейчас обсуждаем наше возможное сотрудничество в области электроэнергии и нефтегазового сектора. Мы восстанавливаем сейчас промышленность после войны, мы по-прежнему добываем нефть, но не в таких объемах как ожидали, и мы планируем увеличить объемы при поддержке и при инвестициях таких друзей, как Россия", - сказал он.

Министр добавил, что Судан рассчитывает на технологическую помощь РФ в области гидроэнергетики. "Рассматриваем возможность сотрудничества в области мирного атома с Россией", - добавил он.

При этом, по его словам, санкции не должны влиять на поставки энергоресурсов из России.

Министр отметил, что страна обеспечивает себя электроэнергией полностью за счет ГЭС, а собственная нефтедобыча обеспечивает около 60% внутренних потребностей страны. По его словам, Судан надеется на поддержку РФ в области поставки оборудования и обучения специалистов.

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в Манеже состоятся основные дискуссии, а в Гостином Дворе развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема РЭН-2025 - "Создавая энергетику будущего вместе". ТАСС - информационный партнер форума.