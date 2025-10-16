Япония не комментирует призыв США к отказу от импорта топлива из России

Генсек японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси подчеркнул, что японская сторона продолжит "всесторонне оценивать ситуацию и принимать соответствующие решения, исходя из собственных национальных интересов"

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo

ТОКИО, 16 октября. /ТАСС/. Правительство Японии воздержится от комментариев слов министра финансов США Скотта Бессента, который заявил, что США ожидают от японской стороны отказа от импорта российских энергоресурсов. Эта тема поднималась на регулярной пресс-конференции генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсимасы Хаяси.

"Мы в курсе слов министра финансов Бессента, но хотели бы воздержаться от комментариев слов представителей властей третьих стран", - ответил он на просьбу журналистов прокомментировать высказывания Бессента. В то же время Хаяси подчеркнул, что японская сторона продолжит "всесторонне оценивать ситуацию и принимать соответствующие решения, исходя из собственных национальных интересов" и того, что можно было бы сделать "для скорейшего достижения мира на Украине".