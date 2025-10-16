"Транснефть" ждет прокачку нефти в 2025 году на уровне 2024 года

Компания также ожидает, что прокачка нефтепродуктов не будет существенно отличаться от показателя годом ранее

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. "Транснефть" ждет прокачку нефти и нефтепродуктов по своей системе в 2025 году на уровне 2024 года, заявил журналистам первый вице-президент компании Максим Гришанин в кулуарах Российской энергетической недели.

"Она не будет отличаться существенно. Это примерно те же уровни", - сказал он.

"Транснефть" в 2024 году снизила прокачку нефти по системе на 2,8%, до 447 млн тонн. Кроме того, "Транснефть" нарастила в 2024 году прокачку нефтепродуктов, в 2025 году рассчитывала на объем транспортировки в 45 млн тонн за счет увеличения поставок дизтоплива.

