"Транснефть" рассмотрит получение налогового инвествычета

Первый вице-президент компании Максим Гришанин отметил, что ожидает от этой меры малого эффекта

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. "Транснефть" рассмотрит возможность получения федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ), но ожидает для себя лишь небольшого эффекта в 200-300 млн руб лей в год, заявил журналистам первый вице-президент компании Максим Гришанин в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН).

"Когда все это дело напишут и примут, мы это почитаем и решим. Исходя из нашего сегодняшнего понимания, нам это даст крайне немного", - сказал он.

"Пока видится, что вот этот вот инвестиционный налоговый вычет даст нам экономию порядка 200-300 млн рублей в год, то есть ничего", - отметил Гришанин.

Накануне замминистра финансов РФ Алексей Сазанов сообщил, что "Транснефть" может в 2026 году подать заявление на получение федерального инвестиционного налогового вычета.

Налоговая ставка на прибыль для "Транснефти" на 2025-2030 годы была увеличена до 40% (вместо 25%). Минфин РФ отмечал, что увеличение налога на прибыль для "Транснефти" связано с ее монопольным статусом и может принести федеральному бюджету от 20 млрд до 40 млрд руб. в год.

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в ЦВЗ "Манеж" состоятся основные дискуссии, а в Гостином Дворе развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема РЭН-2025 - "Создавая энергетику будущего вместе".