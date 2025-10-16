На Камчатке построят геотермальную электростанцию мощностью 66,5 МВт

"Русгидро", "Зарубежнефть" и правительство Камчатского края подписали соглашение в рамках форума "Российская энергетическая неделя"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. "Русгидро", "Зарубежнефть" и правительство Камчатского края подписали в рамках VIII Международного форума "Российская энергетическая неделя" соглашение о сотрудничестве в сфере комплексного развития геотермальной энергетики на Камчатке. Ключевой совместный проект документа - строительство геотермальной электростанции "Мутновская ГеоЭС-2" мощностью 66,5 МВт, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Соглашение предусматривает объединение усилий и компетенций для реализации перспективных геотермальных проектов, включая разведку, освоение месторождений и создание условий для строительства и ввода в эксплуатацию "Мутновской ГеоЭС-2".

Реализация основного этапа строительства "Мутновской ГеоЭС-2" начнется после принятия положительного инвестиционного решения по итогам успешного завершения первого этапа работ (геологоразведки и последующего проектирования). Новая станция должна стать флагманом развития геотермальной энергетики в России и одним из лучших объектов в мире в своей категории.

В рамках подготовки к проекту компании "Камчатскэнерго" (входит в группу "Русгидро") и "ЗН Геотерм" (компания группы "Зарубежнефть") создали совместное предприятие под названием "Геотермальная энергетика", которое обеспечит выполнение геологоразведочных и проектно-изыскательских работ.

Правительство Камчатского края окажет проекту комплексную поддержку, включая организацию и проведение регионального конкурсного отбора проектов ВИЭ-генерации. Также будет оказана помощь в оформлении документов для участия в государственных программах, получения субсидий, льгот и статуса резидента территории опережающего развития "Камчатка".

Реализация проекта позволит повысить энергообеспеченность Камчатского края. На станции будет применена передовая система утилизации низкопотенциального тепла на основе органического цикла Ренкина. Ожидаемый коэффициент использования установленной мощности превысит 90%, что является рекордным показателем среди объектов возобновляемой энергетики. Проект также позволит улучшить экономичность работы энергосистемы за счет снижения использования дорогостоящего привозного топлива и снизить экологическую нагрузку.

