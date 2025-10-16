"Россети" и МТС будут бороться с хищениями электроэнергии с помощью ИИ

Основой для сотрудничества станет программно-аппаратный комплекс МТС EnergyTool

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО "Россети" Константин Кравченко и генеральный директор ПАО "МТС" Инесса Галактионова на форуме "Российская энергетическая неделя" подписали соглашение, нацеленное на выявление нелегальных майнинговых ферм и хищений электроэнергии. Компании также протестируют решения для сетевого комплекса на базе искусственного интеллекта, сообщили "Россети".

"Основой для сотрудничества станет программно-аппаратный комплекс МТС EnergyTool, который с 2021 года успешно применяется для выявления случаев неучтенного потребления. Самообучающаяся модель платформы обнаруживает аномалии в потреблении, выделяет признаки хищений и определяет проблемные участки сети", - говорится в сообщении энергетической компании. Все подозрительные объекты отображаются на интерактивной карте, что позволяет оперативным бригадам планировать выезды и в среднем в три раза эффективнее выявлять инциденты.

"Искусственный интеллект может трансформировать все традиционные отрасли, включая электроэнергетику. Благодаря применению новых аналитических инструментов можно повышать надежность сети и определять незаконные подключения, которые ведут к перегрузкам, создавать виртуальных помощников. Мы уже активно сотрудничаем с МТС в сфере ИИ-технологий. Подписанное соглашение позволит расширить направления нашей совместной работы", - добавил Кравченко.

"Совместное использование компетенций МТС в области анализа больших данных и инфраструктуры группы "Россети" откроет новые возможности для повышения эффективности и надежности электросетевого комплекса. Наша платформа EnergyTool уже доказала свою результативность на инфраструктуре "Россетей" в ряде регионов, и в партнерстве с лидером отрасли мы выведем борьбу с потерями на качественно новый уровень", - подчеркнула Галактионова.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 18 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.

О форуме

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в Манеже состоятся основные дискуссии, а в Гостином Дворе развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема РЭН-2025 - "Создавая энергетику будущего вместе". ТАСС - информационный партнер форума.