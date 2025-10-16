Песков: Москва ориентируется на заявления Нью-Дели по закупкам нефти у РФ

Пресс-секретарь президента России отметил, что страны хотят покупать качественный продукт за меньшие деньги

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Москва в вопросе о закупках российской нефти Индией ориентируется на заявления, сделанные Нью-Дели. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь нужно, наверное, больше ориентироваться на заявление министерства иностранных дел [Индии], которое было сделано после заявления [президента США Дональда] Трампа. Там, собственно, дается оценка [Нью-]Дели. Лучше ориентироваться на это", - сказал Песков, комментируя слова американского лидера о том, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы заверил его в отказе от закупок Индией российской нефти.

Представитель Кремля напомнил, что Трамп неоднократно повторял о своем намерении уговаривать страны не приобретать российскую нефть. "Но здесь нужно также принимать во внимание позицию этих стран. Это вопрос выгоды для народов этих стран. Страны хотят покупать качественный продукт за меньшие деньги. Россия в состоянии это предлагать. И если у стран такого права нет, если они лишаются такого права, то, значит, нарушаются принципы свободной торговли", - подчеркнул Песков.

Ранее Трамп заявил, что якобы Моди выразил готовность прекратить закупки российской нефти. Американский лидер отметил, что теперь он "должен добиться того, чтобы то же самое сделал Китай". Позднее представитель индийского внешнеполитического ведомства Рандхир Джайсвал сообщил, что Нью-Дели в сфере импорта энергоносителей ориентируется на интересы потребителей.