Слова Рютте о летчиках РФ и переговоры Путина с аш-Шараа. Темы брифинга Пескова
09:47
Оскорбления генсека НАТО Марка Рютте в адрес российских летчиков и моряков, прошедшие 15 октября российско-сирийские переговоры и итоги саммита в Анкоридже стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
- Президент России Владимир Путин в ближайшие часы выступит на пленарной сессии Российской энергетической недели.
- Вечером у российского лидера не исключен международный телефонный разговор.
О заявлениях генсека НАТО
- Что касается заявлений Рютте, то генсек НАТО ничего не знает о российских летчиках и моряках: "Если бы он знал, он так бы не говорил".
- Некомпетентность стала неотъемлемой характеристикой многих европейских деятелей: "По многим вопросам некомпетентность - это, к сожалению, сейчас неотъемлемая характеристика многих европейских деятелей. Еще раз повторяю, к большому сожалению".
О закупке российской нефти
- Россия ориентируется на официальные заявления Индии и Китая по закупкам нефти: "Заявления эти всем доступны. Мы на них и ориентируемся".
О российско-сирийских переговорах
- Вопрос о судьбе российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе фигурировала на переговорах Путина и президента Сирии на переходный периода Ахмеда аш-Шараа: "По базам - тема фигурировала на повестке дня".
- Кремль не стал комментировать, поднимался ли на переговорах вопрос о выдаче бывшего президента Сирии Башара Асада: "По Асаду здесь нам нечего сообщить в этом контексте".
- Возможность ответного визита Путина в Сирию не обсуждалась: "Но, с другой стороны, такие приглашения могут быть по дипломатическим каналам переданы".
Об итогах Анкориджа
- Анкоридж - это совместный успех Путина и президента США Дональда Трампа: "Это действительно очень позитивный, положительный, конструктивный саммит".