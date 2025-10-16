Статья

Слова Рютте о летчиках РФ и переговоры Путина с аш-Шараа. Темы брифинга Пескова

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Карпухин/ ТАСС

Оскорбления генсека НАТО Марка Рютте в адрес российских летчиков и моряков, прошедшие 15 октября российско-сирийские переговоры и итоги саммита в Анкоридже стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин в ближайшие часы выступит на пленарной сессии Российской энергетической недели.

Вечером у российского лидера не исключен международный телефонный разговор.

О заявлениях генсека НАТО

Что касается заявлений Рютте, то генсек НАТО ничего не знает о российских летчиках и моряках: "Если бы он знал, он так бы не говорил".

Некомпетентность стала неотъемлемой характеристикой многих европейских деятелей: "По многим вопросам некомпетентность - это, к сожалению, сейчас неотъемлемая характеристика многих европейских деятелей. Еще раз повторяю, к большому сожалению".

О закупке российской нефти

Россия ориентируется на официальные заявления Индии и Китая по закупкам нефти: "Заявления эти всем доступны. Мы на них и ориентируемся".

О российско-сирийских переговорах

Вопрос о судьбе российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе фигурировала на переговорах Путина и президента Сирии на переходный периода Ахмеда аш-Шараа: "По базам - тема фигурировала на повестке дня".

Кремль не стал комментировать, поднимался ли на переговорах вопрос о выдаче бывшего президента Сирии Башара Асада: "По Асаду здесь нам нечего сообщить в этом контексте".

Возможность ответного визита Путина в Сирию не обсуждалась: "Но, с другой стороны, такие приглашения могут быть по дипломатическим каналам переданы".

Об итогах Анкориджа