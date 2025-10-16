Песков назвал саммит на Аляске совместным успехом Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента РФ назвал встречу в Анкоридже конструктивной и позитивной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Анкоридж - это конструктивный саммит и совместный успех президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Анкоридж - это совместный успех [Путина и Трампа]. Это действительно очень позитивный, положительный конструктивный саммит", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что Трамп якобы начал сближаться с Украиной в том числе из-за недовольства тем, что в СМИ саммит на Аляске называли триумфом Путина.

Ранее СМИ, анализируя встречу российского и американского президентов на Аляске, указывали на отсутствие деталей достигнутых договоренностей и высказывали мнение, что саммит оказался более удачным для лидера РФ.

Издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Трамп в связи с этим якобы изменил позицию и начал сближаться с Украиной.

