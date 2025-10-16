Путин: подрыв "Северных потоков" ускорил смену вектора поставок газа РФ

Речь идет и об отказе ЕС от газа из России, заявил президент

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Подрыв "Северных потоков" и отказ ЕС от газа из РФ лишь ускорили смену вектора поставок российского газа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.

"Казалось бы, отказ некоторых европейских стран от российского газа, подрыв известных "Северных потоков" отрезали нас от традиционных рынков сбыта, нанесли удар по важному сектору нашего ТЭК. И надо признать, что, действительно, наш газовый экспорт поначалу сократился, но затем вновь начал расти. Он еще и не восстановился в полном объеме, но рост абсолютно очевидный", - указал глава государства.

"Демарш Евросоюза лишь ускорил смену вектора наших поставок в пользу более перспективных, ответственных покупателей, государств, которые знают свои интересы и действуют рационально, исходя именно из этих национальных интересов", - подчеркнул Путин.

Он обратил внимание на то, что на мировом газовом рынке цепочки поставок тоже меняются по объективным причинам. "Устойчиво растет потребление газа в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Тогда как в той же Европе спрос на газ до сих пор ниже уровня 2019 года. Но почему спрос на первичный энергоноситель ниже? Потому что промышленное производство снижается. Не нужно столько. Вот и все", - пояснил президент РФ.