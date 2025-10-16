Статья

Искусственная ломка связей и компетенции РФ в ядерной энергетике. Заявления Путина на РЭН

Искусственная ломка энергетической архитектуры в мире вызвана агрессивным давлением со стороны западных элит, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Он также отметил, что только Россия обладает компетенциями по всей цепочке в ядерной энергетике.

О ломке энергетических связей

Искусственная ломка энергетических связей в мире вызвана "агрессивными и весьма напористыми действиями некоторых западных элит": "Как вы знаете, многие европейские, например, страны под политическим давлением отказались от покупки российских энергоносителей".

Западные технологии в ТЭК могут в любой момент стать недоступными по геополитическим причинам для любой страны, не только для России.

Об отказе ЕС от российских энергоносителей

Отказ ЕС от энергоносителей из России привел к падению европейской промышленности, росту цен: "Последствия этих действий мы наблюдаем в том же Евросоюзе, включая падение оборотов промышленности. Рост цен из-за более дорогих заокеанских нефти и газа. Снижение конкурентоспособности европейских товаров и экономики в целом".

Подрыв "Северных потоков" и отказ ЕС от газа из России лишь ускорили смену вектора поставок российского газа: "Демарш Евросоюза лишь ускорил смену вектора наших поставок в пользу более перспективных, ответственных покупателей, государств, которые знают свои интересы и действуют рационально, исходя именно из этих национальных интересов".

О ядерной энергетике

Только Россия обладает компетенциями по всей цепочке в ядерной энергетике: "И строя за рубежом, мы не просто возводим объекты, а вместе с партнерами создаем будущее энергетического сектора и смежных отраслей, формируем прочную национальную кадровую, научную, технологическую базу развития целых государств".

Малые АЭС пока строит только Россия: "Да, планы есть, но реально на практике пока ничего в мире не происходит. Только у нас это делается".

О нефтяном секторе

Мировой спрос на нефть в этом году будет больше, чем в прошлом: "Мировой спрос на нефть в текущем году составит 104,5 млн баррелей в сутки, то есть на миллион с лишним больше, чем в прошлом году".

Машинами на бензине люди будут пользоваться еще долго: "Ну пользуются машинами, которые на бензине ездят, и будут пользоваться. Еще долго будут пользоваться".

В России за год будет добыто 510 млн тонн нефти, что ниже на 1% прошлогодних показателей: "То есть это добровольное снижение [добычи нефти]".

Российский нефтяной сектор "работает устойчиво": "Наши компании не только надежно снабжают внутренний рынок, развивают переработку нефти, но с учетом непростой ситуации на внешнем контуре проявляют гибкость, смогли выстроить новые каналы поставок и платежей".

Россия "сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти", несмотря на недобросовестную конкуренцию против нее.

Россия вместе с партнерами по ОПЕК+ выполняет обязательства для балансировки мирового рынка нефти: "Результат совместных усилий есть. Прежде всего, имею в виду объемы предложения на рынке и ценовую конъюнктуру".

О газификации

Россия надежно экспортирует газ и наращивает внутреннее потребление: "Увеличиваем снабжение голубым топливом наших городов и поселков. Для этого только за последние пять лет проложено около ста тысяч километров сетей газораспределения".

Уровень газификации в России приближается к 75% и "будет расти дальше".

Об энергообеспечении