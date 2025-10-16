Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Российская энергетическая неделя
ТАСС Медиа
ГлавнаяЭкономика и бизнесРоссийская энергетическая неделя

Путин: малые АЭС пока строит только Россия

По словам президента, у других есть такие планы, но на практике пока ничего не происходит
Редакция сайта ТАСС
11:29
обновлено 11:42
© Ruptly

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Никто в мире, кроме России, пока не строит малые АЭС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Читайте также

Искусственная ломка связей и компетенции РФ в ядерной энергетике. Заявления Путина на РЭН

"Малые АЭС пока никто кроме нас и не строит. Да, планы есть, но реально на практике пока ничего в мире не происходит. Только у нас это делается", - сказал президент. 

Путин, Владимир ВладимировичРоссияРоссийская энергетическая неделя