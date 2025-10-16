Путин: энергокомпании не должны перекладывать затраты на потребителей

Президент России заявил, что затраты по устранению энергодефицита не должны включаться в тариф

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Затраты, которые несут энергокомпании при реализации мероприятий по устранению существующего энергодефицита, не должны включаться в тариф и тем самым перекладываться на потребителей. Об этом заявил на пленарном заседании Российской энергетической недели президент России Владимир Путин.

"У нас отмечаются локальные дефициты электроэнергии, прежде всего в районах, где строятся крупные индустриальные, транспортные, логистические проекты. Нужно покрывать этот дефицит за счет развития электросетей, обновления парка генерирующего оборудования, ввода в строй новых электростанций. При этом, подчеркну, затраты энергетических компаний не должны механически перекладываться в тариф, на плечи потребителей. Необходимы более гибкие решения, включая нормативные инновации, управление спросом на электроэнергию, механизмы поддержки инвестиций в ТЭК, и, конечно, жду от правительства России предложений на этот счет, которые мы обсудим на отдельном совещании в ближайшее время", - сказал он.

По словам главы государства, повышение роли электроэнергетики является одной из важнейших глобальных тенденций. "По оценкам, в ближайшие 25 лет выработка электроэнергии в мире удвоится. Причем около 85% дополнительного спроса будет формироваться за пределами так называемых развитых экономик - в странах глобального Юга", - пояснил он.

Российская энергосистема, как отметил Путин, одна из крупнейших в мире. "Наши объекты генерации имеют общую установленную мощность почти 270 гигаватт. И этот огромный комплекс работает стабильно и четко", - добавил глава государства.