Путин поручил создать систему цифрового управления энергообеспечением регионов

Президент России попросил правительство подготовить топливно-энергетические балансы в системе стратегических документов страны

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Правительство и власти регионов России должны составить для всех федеральных округов страны топливно-энергетические балансы и сформировать на их основе систему цифрового управления энергообеспечением регионов. Такое поручение на пленарном заседании Российской энергетической недели дал президент РФ Владимир Путин.

"Прошу правительство России определить место топливно-энергетических балансов в системе стратегических документов страны. Вместе с коллегами из регионов подготовить такие балансы для всех федеральных округов России и на их основе сформировать современную систему цифрового управления энергообеспечением регионов", - сказал он.

Путин отметил, что такая система должна учитывать использование разных видов топливно-энергетических ресурсов, учитывать, какие из них будут наиболее эффективны в каждом из регионов страны.

Глава государства пояснил, что составление топливно-энергетического баланса для Дальневосточного федерального округа обсуждалось в сентябре на Восточном экономическом форуме. "Этот системный документ учитывает для каждого региона оптимальные источники энергии - уголь, газ, мазут водные ресурсы, задает долгосрочные объемы предложения энергоресурсов на Дальнем Востоке", - пояснил он.