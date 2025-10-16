Путин: Россия единственная имеет компетенции по всей цепочке ядерной энергетики

Строя за рубежом, РФ не просто возводит объекты, а вместе с партнерами создает будущее энергетического сектора и смежных отраслей, заявил президент

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Только Россия среди всех стран мира обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

"Россия единственная в мире обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики. И, строя за рубежом, мы не просто возводим объекты, а вместе с партнерами создаем будущее энергетического сектора и смежных отраслей, формируем прочную национальную кадровую, научную, технологическую базу развития целых государств", - указал российский лидер.