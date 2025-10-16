Путин: Россия надежно экспортирует газ и наращивает внутреннее потребление

Президент уточнил, что речь идет не только о трубопроводном газе, но и о поставках СПГ

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россия остается надежным экспортером газа, при этом продолжает наращивать внутреннее потребление. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.

"Наша газовая компания обеспечивает эти рынки надежными поставками, как всегда, это мы делали на всех направлениях раньше. Вместе с партнерами мы работаем над увеличением экспортного потенциала российской газовой отрасли. Причем речь не только о трубопроводном газе, но и о поставках СПГ", - сообщил президент.

"В то же время мы наращиваем внутреннее потребление, что чрезвычайно важно, в том числе на газохимических предприятиях, которые строятся в Поволжье, в Сибири, на Дальнем Востоке России. Увеличиваем снабжение голубым топливом наших городов и поселков. Для этого только за последние пять лет проложено около 100 тыс. км сетей газораспределения", - рассказал Путин.