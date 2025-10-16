Путин: Россия остается одним из ведущих производителей нефти
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россия остается одним из ведущих производителей нефти в мире, несмотря на недобросовестную конкуренцию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.
"Россия сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти, несмотря на использование против нас механизмов недобросовестной конкуренции", - указал Путин.