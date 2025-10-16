Студенты вузов будут соревноваться в создании сервисов для Max

Победители получат поддержку VK для реализации своих решений на платформе МАХ и денежные призы

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Национальный мессенджер Max и платформа VK Education запустили соревнование для студентов российских вузов по разработке чат-ботов и мини-приложений для платформы. Об этом сообщает пресс-служба Max.

"Max и VK Education запустили хакатон по созданию чат-ботов и мини-приложений для национального мессенджера. Принять участие в соревновании могут учащиеся российских вузов очной формы обучения любых специальностей - им предстоит разработать проекты в сфере цифровизации, эффективности и социальных инициатив. Победители получат поддержку VK для реализации своих решений на платформе МАХ и денежные призы", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что хакатон состоит из нескольких этапов и все, кроме финального, пройдут онлайн. Для участия необходимо зарегистрировать команду из двух или трех человек. После этого конкурсантам будет предложено пройти отборочное тестирование. Прошедшие отбор студенты должны выбрать одно из трех направлений и разработать на их основе чат-боты или мини-приложения. Участникам конкурса будут доступны направления по разработке сервисов для организации учебного процесса и внеучебной деятельности вузов, сервисов для цифровой доступности и инклюзии, экологии, кибербезопасности, здоровья, культуры и просвещения, а также сервисов для управления задачами и рабочими процессами.

"В финал попадут 54 команды, отобранные специалистами Max и VK Education. Прежде, чем попасть в финал, участники пройдут образовательную программу с мастер-классами по решению кейсов и подготовке презентаций. Победителями хакатона смогут стать 9 сильнейших команд, которые защитят свои проекты очно перед жюри, состоящим из экспертов VK и вузов. Судьи оценят чат-боты и мини-приложения для Max по актуальности, качеству реализации, полезности, охвату аудитории и другим критериям - в зависимости от выбранного трека", - сообщили в пресс-службе

Финал и награждение победителей пройдут в Москве 30 ноября. Общий призовой фонд составит 3 млн рублей. В каждом из трех направлений команды-победители получат 500 тыс. рублей за первое место, 300 тыс. рублей - за второе и 200 тыс. рублей - за третье.