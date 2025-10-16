Новак: Россия ставит задачу к 2035 году выйти на полную цифровизацию энергетики

Вице-премьер РФ отметил, что РФ в этом направлении достигла потенциала около 40%

Вице-премьер РФ Александр Новак © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россия планирует выйти на полную цифровизацию в энергетике к 2035 году, это позволит повысить эффективность отрасли и даст устойчивость энергетике. Об этом сообщил в ходе выступления на Российской энергетической неделе вице-премьер РФ Александр Новак.

"Наша страна уже занимается этим активно. Мы, я думаю, в этом направлении достигли потенциала около 40%. Мы ставим задачу к 2035 году выйти на полную цифровизацию, полную цифровую модель нашей энергетики, которая, как я уже говорил, коснется и автоматизации, и роботизации, и внедрения современных цифровых двойников, цифровых платформ", - сказал он.

Новак отметил, что это даст повышение эффективности и "даст устойчивость нашей энергетике и реализацию тех задач, которые стоят перед нами, и которые обозначены в энергетической стратегии".

Он добавил, что задача РФ, которая будет в течение ближайшего времени реализовываться, - это устойчивое развитие энергетики, в первую очередь, для реализации внутренней потребности, энергетической безопасности и сохранения нашего мирового энергетического потенциала, компетентности на мировых энергетических рынках.

О форуме

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в Манеже проходят основные дискуссии, а в Гостином Дворе развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема РЭН-2025 - "Создавая энергетику будущего вместе". ТАСС - информационный партнер форума.