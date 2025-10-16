Путин: в мире на первый план выходит вопрос доступа к энергоносителям

К этому привели безответственные шаги некоторых западных элит, отметил президент РФ

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Безответственные шаги некоторых западных элит привели к тому, что на первый план в мире выходит не качество энергоносителей, а наличие доступа к топливу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.

"В деловых и экспертных кругах все чаще звучит мнение, что мир входит в эпоху энергетического реализма. Безрассудные, я бы сказал, безответственные шаги некоторых западных элит привели к тому, что на первый план выходят не параметры энергоперехода или сравнение объемов выбросов от разных видов топлива. Определяющим все более значимую роль играет сам доступ к топливу и энергии, наличие сетей и трубопроводов, установленная мощность энергосистем", - сказал президент.