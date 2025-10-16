Минэнерго готовит меры, чтобы расходы энергокомпаний не ложились на потребителей

В работе законопроект и "много дополнительных инициатив", указал замминистра энергетики Евгений Грабчак

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Минэнерго РФ считает, что затраты энергетических компаний не должны автоматически перекладываться в тарифы для потребителей. Сейчас министерство готовит инициативы, чтобы не допустить этого, сообщил ТАСС замминистра энергетики Евгений Грабчак.

"Мы представим то, о чем президент говорил, что правительство должно новые меры придумать. У нас целый законопроект разрабатывается и много дополнительных инициатив, как сделать, чтобы эти затраты напрямую не перекладывались [на потребителей], а повышалась эффективность", - сказал Грабчак.

Ранее на пленарном заседании Российской энергетической недели президент РФ Владимир Путин заявил о том, что затраты, которые несут энергокомпании при реализации мероприятий по устранению существующего энергодефицита, не должны включаться в тариф и тем самым перекладываться на потребителей. По его словам, необходимы более гибкие решения, включая нормативные инновации, управление спросом на электроэнергию, механизмы поддержки инвестиций в ТЭК.

