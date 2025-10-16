Нью-Дели призвал Лондон воздерживаться от двойных стандартов в торговле нефтью

Индия не поддерживает односторонние санкции, введенные Великобританией против нефтегазовой компании Nayara Energy, заявил официальный представитель МИД Рандхир Джайсвал

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 октября. /ТАСС/. Индия не поддерживает односторонние санкции, введенные Великобританией против индийской нефтегазовой компании Nayara Energy, и призывает Лондон воздерживаться от двойных стандартов, когда речь идет о закупке энергоносителей. Об этом заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал на брифинге.

"Что касается санкций Великобритании в отношении компании Nayara. Мы обратили внимание на последние ограничения, объявленные Великобританией. Индия не присоединяется ни к каким односторонним санкциям", - сказал дипломат.

"Мы хотели бы подчеркнуть, что не должно быть двойных стандартов, особенно когда речь идет о торговле энергоносителями", - отметил Джайсвал.

Он добавил, что правительство Индии считает обеспечение энергетической безопасности обязанностью первостепенной важности для удовлетворения нужд своих граждан.

"Индийские компании поставляют энергоносители со всего мира, принимая во внимание общие рыночные условия", - заявил Джайсвал.

Ранее Великобритания расширила санкционный список в отношении России, введя рестрикции против нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл", некоторых банков, а также юридических, физических лиц, 51 судна и компаний из Китая, ОАЭ, Индии, Турции, Таиланда и Сингапура, якобы связанных с транспортировкой российской нефти. В числе иностранных компаний, которые попали под рестрикции Лондона, значится и индийская Nayara Energy.