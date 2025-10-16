"Россети" ждут утверждения инвестпрограммы на 2026 год до 1 декабря

Документ находится на этапе согласования, сообщил глава компании Андрей Рюмин

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. "Россети" ожидают, что Минэнерго РФ до 1 декабря утвердит инвестиционную программу группы на 2026 год. Сейчас документ находится на этапе согласования. Об этом журналистам сообщил глава компании Андрей Рюмин в кулуарах Российской энергетической недели.

"До 1 декабря Министерство энергетики должно согласовать и утвердить инвестиционную программу в отчетном виде всех наших дочерних компаний и головной компании "Россети", - сказал он.

Ранее заместитель генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО "Россети" Алексей Мольский заявил, что инвестиционная программа группы "Россети" превысит 700 млрд рублей в 2025 году.

Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин в интервью телеканалу "Россия-24" говорил, что инвестиции группы "Россети" в 2025-2029 годах могут составить более 3,5 трлн рублей.

