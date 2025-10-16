"Россети": инвестпрограмма на 2026 год может быть на уровне 2025 года или выше

Экономические факторы сейчас очень сложные, подчеркнул глава компании Андрей Рюмин

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. "Россети" ожидают, что инвестиционная программа группы в 2026 году может быть на уровне 2025 года или выше. Об этом журналистам сообщил глава компании Андрей Рюмин в кулуарах Российской энергетической недели.

"Безусловно, мы хотели бы. Необходимость присутствует на то, чтобы инвестиционная программа была больше, но вы же понимаете, экономические факторы сейчас очень сложные. По крайней мере, на уровне этого года", - сказал он.

Ранее заместитель генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО "Россети" Алексей Мольский заявил, что инвестиционная программа группы "Россети" превысит 700 млрд рублей в 2025 году.

Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин в интервью телеканалу "Россия-24" говорил, что инвестиции группы "Россети" в 2025-2029 годах могут составить более 3,5 трлн рублей.

