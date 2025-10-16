Титов: цифровой контроль трудовой миграции даст больше свободы работодателю

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития отметил, что в Москве и Подмосковье система уже работает

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Новая Концепция государственной миграционной политики РФ, которая предполагает цифровизацию контроля трудовой миграции, поможет обеспечить работодателю больше свободы. Об этом заявил ТАСС спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

"Должен подчеркнуть, что цифровой контроль - это не самоцель, а инструмент. Крайне полезный инструмент для реализации важнейших задач. Если государство будет знать (не по заявке, а по факту) и место работы, и место реального проживания мигранта, у него появятся возможности менять сам подход к трудовой миграции. Работодатели нуждаются в большей свободе, в меньшей зарегулированности процесса, в смещении фокуса с "разрешительной" бюрократии на двусторонние контакты с иностранной рабочей силой", - отметил он.

Титов указал, что в Москве и Подмосковье новая система уже работает, а для остальных регионов скоро будет расписан календарный план. "Поздравляю единомышленников из "Новых людей", которые довели свою инициативу до конца", - добавил он.

Спецпредставитель президента также выразил надежду на то, что в будущем получится максимально упростить заключение трудовых контрактов сроком до года, когда цифровой контроль будет налажен. "Без семей, без социалки, без гражданства - без всего того, что так беспокоит общество. Все технические возможности отследить, чтобы мигрант провел в России не дольше положенных 365 дней, будут в наличии. Надеюсь, что в острой ситуации с трудовыми ресурсами нужные шаги будут сделаны", - добавил Титов.

О новой концепции

15 октября президент РФ Владимир Путин утвердил Концепцию государственной миграционной политики Российской Федерации на 2026-2030 годы. Концепция разбита на девять разделов и 46 пунктов. Ее результатами, как указано в последнем разделе, к 2030 году должны стать, в частности, снижение числа незаконно находящихся в России иностранцев, снижение уровня преступности с их участием, снижение доли детей мигрантов, не посещающих школы, увеличение доли иностранных студентов в российских вузах и "увеличение числа иностранных граждан, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности и переселившихся в РФ на постоянное место жительства".

Документ также предполагает широкое внедрение информационных технологий и биометрии для государственного контроля миграции. Совершенствовать предполагается и технологические средства учета мигрантов, в том числе через "создание системы, позволяющей регулировать миграционные потоки". В качестве одного из способов решить стоящие перед страной задачи в сфере миграции указана "цифровизация процесса привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности", в том числе через заключение договоров в электронной форме.