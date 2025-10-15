Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Российская энергетическая неделя
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика
Статья

IT-решения и традиционные ценности. Главное о концепции миграционной политики

Редакция сайта ТАСС
21:08
© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

Президент России Владимир Путин утвердил Концепцию государственной миграционной политики страны на 2026-2030 годы.

ТАСС собрал главное о документе.

  • В РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома во время СВО.
  • Власти РФ будут содействовать переезду в страну иностранных граждан, разделяющих традиционные ценности.
  • Власти будут ограничивать пребывание в РФ неработающих и необучающихся членов семей мигрантов.
  • РФ будет широко внедрять IT и биометрию для госконтроля в сфере миграции.
  • Число детей иностранцев в РФ, не посещающих школы, должно снизиться.
  • Власти РФ будут принимать меры против формирования этнических анклавов и маргинализации мигрантов.
  • Число разделяющих традиционные ценности иностранцев, переселяющихся в РФ, должно вырасти.
  • Обязанность правового сопровождения приезжающих в РФ трудовых мигрантов ляжет на работодателя.
  • Россиянам, покинувшим страну, создадут благоприятные условия для возвращения.
  • Власти РФ не считают миграцию основным способом решения демографических проблем.
  • Россия будет повышать интерес к русскому языку у зарубежной молодежи.
  • Россия в миграционной политике считает приоритетом интересы своих граждан.
  • В РФ будут совершенствовать цифровой учет мигрантов.
 
Путин, Владимир ВладимировичРоссия