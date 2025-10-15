IT-решения и традиционные ценности. Главное о концепции миграционной политики
21:08
Президент России Владимир Путин утвердил Концепцию государственной миграционной политики страны на 2026-2030 годы.
ТАСС собрал главное о документе.
- В РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома во время СВО.
- Власти РФ будут содействовать переезду в страну иностранных граждан, разделяющих традиционные ценности.
- Власти будут ограничивать пребывание в РФ неработающих и необучающихся членов семей мигрантов.
- РФ будет широко внедрять IT и биометрию для госконтроля в сфере миграции.
- Число детей иностранцев в РФ, не посещающих школы, должно снизиться.
- Власти РФ будут принимать меры против формирования этнических анклавов и маргинализации мигрантов.
- Число разделяющих традиционные ценности иностранцев, переселяющихся в РФ, должно вырасти.
- Обязанность правового сопровождения приезжающих в РФ трудовых мигрантов ляжет на работодателя.
- Россиянам, покинувшим страну, создадут благоприятные условия для возвращения.
- Власти РФ не считают миграцию основным способом решения демографических проблем.
- Россия будет повышать интерес к русскому языку у зарубежной молодежи.
- Россия в миграционной политике считает приоритетом интересы своих граждан.
- В РФ будут совершенствовать цифровой учет мигрантов.