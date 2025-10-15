Путин утвердил новую концепцию государственной миграционной политики России

Документ разбит на девять разделов и 46 пунктов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин утвердил Концепцию государственной миграционной политики Российской Федерации на 2026-2030 годы. Предыдущая концепция принималась в 2018 году и действует до конца 2025 года.

"Настоящей концепцией определяются цель, основные принципы, задачи и основные направления реализации государственной миграционной политики РФ на 2026-2030 годы исходя из анализа практики регулирования въезда в РФ и выезда из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, условий их пребывания и проживания в РФ, практики миграционного учета, получения временного убежища на территории РФ и приобретения гражданства РФ, современного понимания национальных и глобальных проблем международной миграции", - говорится в тексте документа.

Концепция разбита на девять разделов и 46 пунктов. Ее результатами, как указано в последнем разделе, к 2030 году должны стать, в частности, снижение числа незаконно находящихся в России иностранцев, снижение уровня преступности с их участием, снижение доли детей мигрантов, не посещающих школы, увеличение доли иностранных студентов в российских вузах и "увеличение числа иностранных граждан, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности и переселившихся в РФ на постоянное место жительства".