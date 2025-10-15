Власти РФ не считают миграцию основным способом решения демографических проблем

Основным источником восполнения населения России и обеспечения национальной экономики трудовыми ресурсами должно оставаться его естественное воспроизводство, следует из концепции миграционной политики, подписанной президентом Владимиром Путиным

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российские власти считают, что сохранение и рост населения должны обеспечиваться его "естественным воспроизводством". А миграция - это лишь дополнительный инструмент обеспечения экономики кадрами, следует из опубликованной концепции миграционной политики.

"Основным источником восполнения населения РФ и обеспечения национальной экономики трудовыми ресурсами должно оставаться его естественное воспроизводство. Миграционная политика должна являться вспомогательным средством для решения экономических проблем в части, касающейся обеспечения приоритетных отраслей российской экономики иностранными работниками на период сохранения дефицита национальных трудовых ресурсов", - говорится в документе.