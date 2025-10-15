В России будет расти число трудовых мигрантов

Среди трудовых мигрантов "значительную долю составляют низкоквалифицированные работники", отмечается в концепции миграционной политики, подписанной президентом РФ Владимиром Путиным

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российские власти ожидают, что в ближайшие пять лет количество трудовых мигрантов в стране продолжит увеличиваться.

"Фиксируется рост численности иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории РФ, в том числе из государств, с которыми у РФ установлен визовый режим въезда. В перспективе до 2030 года данная тенденция будет сохраняться, обусловливая необходимость удовлетворения потребности российской экономики в иностранных работниках соответствующей квалификации", - говорится в опубликованной новой концепции миграционной политики.

При этом отмечается, что среди трудовых мигрантов "значительную долю составляют низкоквалифицированные работники". "Усилия органов государственной власти будут направлены на ускорение перехода к целевому организованному набору иностранных работников (прежде всего прибывающих без виз), предусматривающему возможность работы у конкретного работодателя, на конкретном рабочем месте в течение определенного срока на основании трудового договора и разрешения на работу", - сказано в документе.

Власти будут принимать меры, чтобы повысить ответственность работодателей, улучшить налоговое администрирование в части уплаты НДФЛ и страховых взносов за иностранцев. Они намерены развивать организованные формы привлечения трудовых мигрантов, чтобы более эффективно регулировать численность таких иностранцев, учитывая потребности экономики, интересы россиян и ситуацию на рынке труда.

Также среди направлений работы - "совершенствование механизмов целевого организованного набора иностранных работников, создание инфраструктуры, обеспечивающей отбор и подготовку иностранных граждан в государствах их проживания".

Планируется также улучшать обмен между профильными ведомствами информацией о нахождении в РФ иностранцев и их перемещении по российской территории.