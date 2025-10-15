Россия будет широко внедрять IT и биометрию для госконтроля миграции

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Широкое внедрение информационных технологий и биометрии для государственного контроля миграции предполагается утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным концепцией в этой сфере.

Документ предполагает создание информационной инфраструктуры "на основе широкого внедрения информационных технологий и использования биометрических персональных данных при осуществлении государственного контроля".

Совершенствовать предполагается и технологические средства учета мигрантов, в том числе через "создание системы, позволяющей регулировать миграционные потоки".

В качестве одного из способов решить стоящие перед страной задачи в сфере миграции указана "цифровизация процесса привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности", в том числе через заключение договоров в электронной форме.