В России не посещающих школы детей иностранцев должно стать меньше к 2030 году

Одновременно предполагается "увеличение доли иностранных студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Доля не посещающих школы детей проживающих в РФ иностранцев должна сократиться к 2030 году. Такой результат государственной миграционной политики заложен в утвержденной президентом России Владимиром Путиным концепции.

В числе предполагаемых результатов заложено "снижение доли находящихся на территории Российской Федерации детей иностранных граждан, не посещающих общеобразовательные организации".

Одновременно предполагается "увеличение доли иностранных студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования" в РФ, а также "иностранных граждан, привлекаемых к осуществлению трудовой деятельности в порядке целевого организованного набора, исходя из потребности российской экономики в иностранной рабочей силе".