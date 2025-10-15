Россия в миграционной политике считает приоритетом интересы своих граждан

Власти отмечают, что важно комплексно решать задачи миграционной политики с учетом обеспечения безопасности государства, социально-экономического, научно-технологического, пространственного, культурного и иного развития страны

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Власти России, выбирая миграционную политику, ориентируются прежде всего на интересы граждан страны.

"Основными принципами миграционной политики являются: приоритет интересов РФ и российских граждан, постоянно проживающих на ее территории; учет многообразия региональных и этнокультурных укладов жизни населения Российской Федерации; обеспечение простоты и прозрачности процедур и условий въезда в РФ и временного пребывания на ее территории, получения права на осуществление трудовой деятельности или проживание в РФ", - сказано в опубликованной концепции миграционной политики.

Власти считают, что важно комплексно решать задачи миграционной политики с учетом обеспечения безопасности государства, социально-экономического, научно-технологического, пространственного, культурного и иного развития страны.

Также в числе принципов - "участие институтов гражданского общества в реализации миграционной политики при соблюдении принципа невмешательства в деятельность органов власти".