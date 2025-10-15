Разделяющим традиционные ценности иностранцам помогут переехать в Россию

В концепции миграционной политики также отметили, что государственная политика РФ по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей стала значимым фактором для переселения в страну на постоянное место жительства

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Власти РФ будут содействовать переезду в страну иностранцев, разделяющих российские традиционные ценности. Такое направление работы указано в подписанной президентом РФ Владимиром Путиным концепции миграционной политики.

"Содействие переезду в Российскую Федерацию иностранных граждан, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности", - указывается в документе.

В концепции указывается, что государственная политика РФ по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей стала значимым фактором для переселения в страну на постоянное место жительства иностранных граждан из государств, навязывающих деструктивные неолиберальные идеологические установки.

Концепция также предполагает совершенствование механизмов отбора талантливой иностранной молодежи для поступления в российские образовательные организации.