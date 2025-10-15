В России работодатель займется сопровождением нанимаемых им мигрантов

Концепция миграционной политики также предполагает совершенствование механизма квот на иностранных работников

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Утвержденная президентом РФ Владимиром Путиным Концепция миграционной политики до 2030 года предполагает совершенствование механизма квот на иностранных работников, а также усиление ответственности работодателя за нанимаемых мигрантов.

Работодателей предполагается стимулировать к "использованию организованных форм привлечения иностранной рабочей силы", сформировав отдельный порядок привлечения мигрантов.

При этом концепция предполагает "повышение ответственности работодателей, привлекающих к трудовой деятельности иностранных граждан, возложение на работодателей обязанностей по сопровождению процесса пребывания" их в РФ и взаимодействия с властями.

Госполитика также включает в себя "противодействие нарушению работодателем" требований миграционного законодательства и "усиление контроля за соблюдением требований трудового законодательства работодателями", с которыми, к тому же, планируется проводить профилактическую и разъяснительную работу.