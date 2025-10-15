Россия будет повышать интерес к русскому языку у зарубежной молодежи

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Продвижение русского языка и культуры за рубежом, а также повышение интереса иностранной молодежи к изучению русского языка и получению образования в России станет частью государственной миграционной политики РФ. Такое направление работы указано в подписанной президентом страны Владимиром Путиным концепции миграционной политики на 2026-2030 годы.

"Повышение интереса активной иностранной молодежи к российскому образованию и изучению русского языка, в том числе за рубежом, и обеспечение доступности соответствующих услуг", - говорится в документе.

Согласно концепции, особое внимание будет уделяться содействию адаптации иностранных граждан, способствующей успешному освоению ими русского языка, усвоению общепризнанных в российском обществе норм поведения и формированию правосознания.

Планируется создание "единого информационного пространства" для взаимодействия органов власти и заинтересованных организаций по вопросам достоверного информирования иностранцев о порядке пребывания и работы в РФ. Также будет повышаться уровень информированности иностранных граждан о нормах российского законодательства и об условиях жизни в России с учетом этнокультурного многообразия народов страны.