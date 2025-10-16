Новак отметил наличие баланса на топливном рынке России

Правительством предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы ситуация на топливном рынке была стабильной, заявил вице-премьер

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Правительство РФ предпринимает все меры для стабилизации внутреннего топливного рынка, спрос и предложение находятся в балансе. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24" на полях Российской энергетической недели (РЭН).

"Правительством предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы ситуация на топливном рынке была стабильной. Сегодня, в том числе с учетом снижения спроса, окончанием периода активных отпусков, и с учетом увеличения объемов производства, которые компании взяли на себя дополнительно, мы видим баланс спроса и предложения", - сказал он.

"Да, иногда, надо признать, возникают транспортно-логистические проблемы. Но они решаются в штабном режиме. Обеспечивается перенаправление потоков, регулирование. Сегодня мы не видим проблем по использованию", - отметил вице-премьер.