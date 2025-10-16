Тестовый рейс парома из Турции в Сочи выполнен без согласия принимающей стороны

Власти Кубани обратятся в Минтранс РФ о невозможности организации работы данного парома

КРАСНОДАР, 16 октября. /ТАСС/. Тестовый международный рейс парома "Сибридж" выполнен без согласия принимающей стороны. Власти Кубани обратятся в Минтранс РФ о невозможности организации работы данного парома, заявил ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"На всех предварительных встречах вместе с профильными ведомствами и органами безопасности мы доносили нашу позицию. Несмотря на это инициатор перевозки старается запустить паром в работу и получил разрешение в Росморречфлоте. Самое главное - без согласия с нашей стороны - паром "Сибридж" отправился в тестовый рейс. И сейчас уже находится на рейде порта Сочи. Это недопустимая ситуация. Со своей стороны готовим обращение в Минтранс РФ о невозможности организации работы данного парома", - заявил губернатор Краснодарского края.