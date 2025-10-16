"Газпром нефть" работает над увеличением коэффициента нефтеотдачи до 45%

Это важно для работы в том числе со зрелыми месторождениями, рассказал глава компании Александр Дюков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. "Газпром нефть" в настоящее время работает над увеличением коэффициента нефтеотдачи (с текущих около 30%) до 45%. Об этом журналистам рассказал глава "Газпром нефти" Александр Дюков в кулуарах Российской энергетической недели.

Читайте также

ТЭК и мировое сотрудничество. Что известно о "Российской энергетической неделе"

"Отдельная важная задача - это увеличение коэффициента нефтеотдачи до 45%. Это важно для работы в том числе со зрелыми месторождениями. Для решения этой задачи мы делаем ставку на применение так называемых третичных методов увеличения нефтеотдачи", - сказал он.